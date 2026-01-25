Exatlón México: Abuelita se vuelve VIRAL tras enojarse debido a que su equipo va perdiendo

El programa de Exatlón México es uno de los más vistos en todo el país, este reality deportivo reúne a los mejores deportistas de alto rendimiento, y actualmente se está transmitiendo la semana 17 de la novena temporada. Cabe señalar que, el proyecto es uno de los preferidos entre las personas de la tercera edad, y en esta ocasión te diremos la vez que una abuelita se enojó porque su equipo iba perdiendo.

La abuelita que se enoja porque su equipo de Exatlón México va perdiendo

A través de la red social de TikTok, se han hecho virales varios videos en donde se pueden apreciar cómo es que, el público de la tercera edad es un sector que disfruta del programa de Exatlón México , y es que, en este multimedia se ve cómo es que una abuelita está muy molestar con el equipo Rojo debido a los festejos que hacen, y así es como se lo hace saber a la persona que está grabando este momento tan tierno.

De hecho, no es un secreto que Exatlón México sea uno de los programas favoritos de los abuelitos, ya que en repetidas ocasiones, Antonio Rosique quien es la Máxima Autoridad del reality deportivo, siempre manda un saludo y agradece el apoyo que este grupo da al proyecto, el cual está por cumplir 10 años al aire.

¿Quién es el atleta de Exatlón México más querido por los abuelitos?

De acuerdo con la Máxima Autoridad, el atleta favorito por parte de las personas de la tercera edad es David Juárez, mejor conocido como La Bestia. Este deportista siempre ha defendido el color Azul, y su forma de ser tan noble, la cual, de acuerdo con varios de sus compañeros, es casi como la de un niño, ha hecho que se gane el respeto y cariño de todos los adultos mayores, quienes lo piden en cada una de las nuevas temporadas del programa.

¿Cuándo se estrenó por primera vez Exatlón México?

Exatlón México se estrenó un 16 de octubre de 2017, desde entonces se han dado 8 temporadas y la novena es la que puedes ver a través de la señal de Azteca Uno de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, y los domingos a las 20:00 horas, tiempo del centro del país. En aquella primera edición estuvieron estos atletas:

Gloria Murillo, Alberto Morales, Kenia Lechuga, Eduardo Ávila Judoman, Macky González, Manoly Diaz, Hijo de Octagón, Daniel Corral, Oscar Cano, Arely Muciño, Daphne Montesinos, Ana Lago, Zoraida Gómez, Antonieta Gaxiola, Doris del Moral, Ernesto Cázares, Shira Casar y Jorge Arce.