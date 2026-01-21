Exatlón México: Tuvo que ver cómo moría su madre, su padre lo corrió, brilló como peleador de MMA, pero una lesión terminó con su sueño

El programa de Exatlón México reúne a los mejores atletas de alto rendimiento, y en su larga lista han competido todo tipo de deportistas; y en esta ocasión te contaremos la historia del participante que estuvo en la quinta temporada del programa, pero antes de esos vivió una vida complicada porque tuvo que ver cómo moría su madre, posteriormente su padre lo corrió, pero se especializó en la MMA y ahora es un referente del reality deportivo, hablamos de Ricardo El Loco Arreola.

¿Quién es Ricardo El Loco Arreola?

Ricardo Arreola apodado como El Loco, es un campeón de MMA y especialista en el Combate Extremo Grand Prix en 155 libras; mide 1.75 metros e inició su carrera en las artes marciales mixtas en 2007. De hecho, pudo pelear en varias categorías de peso: 66, 70, 75 y hasta 85 kilogramos; pero de acuerdo con varias entrevistas que ha dado, su división favorita es en las 70.

Desde muy pequeño practicó varios deportes como el full contact, jiu-jitsu, muay thai y futbol americano; de igual manera también se especializó en el boxeo tailandés. El Loco Arreola nació en 1980 en Monterrey, Nuevo León; pero pudo tener su chance en la quinta temporada de Exatlón México , aquí entró el 31 de agosto de 2021.

Estos fueron los momentos complicados que vivió el Loco Arreola

Ricardo Arreola vivió una niñez llena de soledad, puesto que, su padre era arquitecto, y esto hacía que saliera de viaje, mientras que su mamá tampoco tuvo mucho tiempo de estar con él, ya que trabajaba y también estudiaba.

Cuando tenía 17 años el atleta vivió uno de los golpes más fuertes que cualquier adolescente puede experimentar; el peleador sufrió la vida de su madre quien se murió a causa de un tumor en su cabeza: “Fue muy gacho, porque a mí me tocó ver cómo se deterioraba la salud de mi mamá, yo tenía que ayudarle a comer y al ser un morro, el mundo se te cierra. Creo que le agarré un coraje a la vida bien gacho”, señaló el Loco.

Tras la muerte de su mamá, el Loco dijo que pensaba que la vida era tan injusta, y comenzó a trabajar con tal de no estar en su casa; pero la mala suerte le siguió ya que su padre lo corrió de su casa cuando hizo su vida con otra mujer.

En Exatlón México estuvo varias semanas, sin embargo, el peleador de Artes Marciales Mixtas tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión en su rodilla; en la actualidad es creador de contenido, tiene un gimnasio entre otros negocios.

