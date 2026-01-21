Exatlón México: El niño que era fanático del programa, y para entrar tuvo que entrenar en azoteas y en los parques de Nezahualcóyotl
Exatlón México es un programa que reúne a los mejores atletas del país, sin embargo, en una de sus temporadas ingresó un niño que era fanático de la marca
En esta ocasión te diremos la historia sobre el niño que entrenaba en las azoteas y que llegó como el fanático número uno de Exatlón México , pero se fue como leyenda; hablamos de Osirys López mejor conocido como el Faraón de Nezahualcóyotl. Este atleta ingresó en la quinta temporada del programa 2021-2022 que llevó como nombre Guardianes contra Conquistadores.
¿Quién es Osirys López?
El nombre completo de este integrante de Conquistadores es Osirys López Escobedo, y de acuerdo con las declaraciones del propio atleta siempre fue uno de los fanáticos número uno de Exatlón México . Desde muy pequeño comenzó a practicar varios deportes como: boxeo, futbol, natación, karate y parkour.
En sus redes sociales siempre mostró una gran admiración por el reality deportivo y por las leyendas de Exatlón México como: David Juárez, Daniel Corral y Heliud Pulido. El Faraón de Neza entrenó en azoteas y parques públicos de Nezahualcóyotl con sus amigos del barrio.
López Escobedo entró a la quinta temporada de Exatlón México con 18 años de edad, nació en Nezahualcóyotl, Estado de México; pero fue el eliminado número 10 en el Duelo de Eliminación cuando se midió ante Ramiro Garza, y Jahir Ocampo. En toda la historia del reality deportivo, Osirys ha sido el único fanático que no era atleta de alto rendimiento, pero supo aprovechar su oportunidad y posiblemente en el futuro pueda volver a una edición del programa.
¿A qué se dedica Osirys López Escobedo?
Osirys Escobedo también conocido como Chacorta tiene su vida privada, analiza los programas de las temporadas de Exatlón México y tiene participación en un programa llamado El Otro Lado de los Realities a lado del Chicken y de otra leyenda del proyecto, Diana Laura Núñez.
Así fue la vez que Macky González regaño a Chacorta por esta razón
Chacorta siempre expresó su respeto por y admiración por los atletas de Exatlón México, de hecho, cuando llegaron las Fuerzas Especiales el Faraón de Neza fue enfocado por las cámaras y se vio a un joven muy entusiasmado y sorprendido; sin embargo, en una ocasión fue regañado por Macky González, quien lo reprendió por tener un bajo rendimiento y le dijo que ya se la creyera, que no respetara mucho a los rivales Rojos.