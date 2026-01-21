Exatlón México: El niño que era fanático del programa, y para entrar tuvo que entrenar en azoteas y en los parques de Nezahualcóyotl

En esta ocasión te diremos la historia sobre el niño que entrenaba en las azoteas y que llegó como el fanático número uno de Exatlón México , pero se fue como leyenda; hablamos de Osirys López mejor conocido como el Faraón de Nezahualcóyotl. Este atleta ingresó en la quinta temporada del programa 2021-2022 que llevó como nombre Guardianes contra Conquistadores.

¿Quién es Osirys López?

El nombre completo de este integrante de Conquistadores es Osirys López Escobedo, y de acuerdo con las declaraciones del propio atleta siempre fue uno de los fanáticos número uno de Exatlón México . Desde muy pequeño comenzó a practicar varios deportes como: boxeo, futbol, natación, karate y parkour.

En sus redes sociales siempre mostró una gran admiración por el reality deportivo y por las leyendas de Exatlón México como: David Juárez, Daniel Corral y Heliud Pulido. El Faraón de Neza entrenó en azoteas y parques públicos de Nezahualcóyotl con sus amigos del barrio.

López Escobedo entró a la quinta temporada de Exatlón México con 18 años de edad, nació en Nezahualcóyotl, Estado de México; pero fue el eliminado número 10 en el Duelo de Eliminación cuando se midió ante Ramiro Garza, y Jahir Ocampo. En toda la historia del reality deportivo, Osirys ha sido el único fanático que no era atleta de alto rendimiento, pero supo aprovechar su oportunidad y posiblemente en el futuro pueda volver a una edición del programa.

¿A qué se dedica Osirys López Escobedo?

Osirys Escobedo también conocido como Chacorta tiene su vida privada, analiza los programas de las temporadas de Exatlón México y tiene participación en un programa llamado El Otro Lado de los Realities a lado del Chicken y de otra leyenda del proyecto, Diana Laura Núñez.

Así fue la vez que Macky González regaño a Chacorta por esta razón

Chacorta siempre expresó su respeto por y admiración por los atletas de Exatlón México, de hecho, cuando llegaron las Fuerzas Especiales el Faraón de Neza fue enfocado por las cámaras y se vio a un joven muy entusiasmado y sorprendido; sin embargo, en una ocasión fue regañado por Macky González, quien lo reprendió por tener un bajo rendimiento y le dijo que ya se la creyera, que no respetara mucho a los rivales Rojos.

