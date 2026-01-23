Ella es la única atleta de Exatlón México que ha sobresalido en Survivor México y llegado a las semanas finales

La semana 17 de la novena temporada de Exatlón México esta en curso, sin embargo, aquí te diremos quién es la única atleta que ha participado en el reality deportivo comandado por Antonio Rosique y también en Survivor México, programa que es conducido por Carlos Guerrero; hablamos de Ximena Duggan.

¿Cómo ha sido el paso de Ximena Duggan en Exatlón México?

La primera vez que participó Ximena Duggan en Exatlón México fue en la temporada de Guardianes contra Conquistadores, la cual significó la quinta edición. En aquella campaña pudo llegar casi a las semanas finales, sin embargo, Duggy salió eliminada el 26 de enero de 2022.

En aquel entonces, la baterista tuvo que ir al Duelo de Eliminación junto con Nataly Gutiérrez y Marysol Cortés, quien a la postre se coronaría como la campeona de la quinta temporada de Exatlón México a lado de Koke Guerrero. Tras concluir esta edición, se dio por primera vez el All Star, el cual reunía a campeones, subcampeones y referentes de la marca, por lo que, Duggan fue una participante más de este gran elenco.

Para la primera temporada All Star de Exatlón México, la atleta Azul tuvo que ir al Duelo de Eliminación, pero en aquella ocasión se midió ante Ana Lago, quien recibió una vida adicional en la Pugna Máxima.

¿Cuándo entró a Survivor México?

Ximena Duggan entró a la primera temporada de Survivor México el 5 de julio de 2020, en aquella edición, quien se llevó el reality show fue Eduardo Urbina; aquí pudo llegar a la final, en el 2023 también regresó pero no ganó el premio y en el 2025 sólo estuvo como analista a lado de Chicken en El Otro Lado de los Realities.

Entonces, Duggy es la única atleta que ha podido sobresalir en ambos programas, tanto en Exatlón México como en Survivor; a pesar de que cada proyecto es distinto, la baterista ha demostrado ser una atleta de alto rendimiento y también cuenta con capacidades físicas y mentales para sobrevivir en un reto como el que comanda el Warrior, donde los participantes compiten por comida.

