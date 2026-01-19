Exatlón México: La peligrosa MALDICIÓN que persigue a los ROJOS tras la salida de Aristeo Cázares

En esta ocasión te diremos cuál es la peligrosa maldición que persigue a los atletas Rojos tras la salida de Aristeo Cázares de la novena temporada de Exatlón México . Aguileón regresó a las playas del reality deportivo luego de haber participado en el segundo All Star del programa el 6 de febrero del 2024; pero la ausencia del mayor de los Sky Brothers ha hecho que los escarlatas vivan un tipo de mala racha, que es que, quien llega en su lugar salga eliminado o de igual manera por un tema de problema físico.

¿Cuál es la maldición que dejó Aristeo Cázares tras su salida de la novena temporada de Exatlón México?

Aristeo Cázares llegó como refuerzo de lujo en la novena temporada de Exatlón México , su ingreso se dio el 7 de octubre de 2025, sin embargo, el campeón de la segunda campaña de este reality deportivo, tuvo que abandonar la competencia tras lesionarse una de sus rodillas durante un circuito.

La salida de Aguileón se dio el 21 de octubre de 2025 luego de que esta leyenda Roja se lastimara su rodilla. Luego de su accidente llegó el Rayo Escarlata, los Escarlatas pudieron recibir a Heber Gallegos para ocupar el sitio de Aristeo, el velocista volvió el 19 de noviembre de 2026, pero de igual forma salió eliminado a manos de José Ochoa.

Por otro lado, cuando Thunder salió, la silla de Aguileón volvió a quedar desocupada y ahora fue ocupada por Josué Menéndez el 4 de diciembre, el Dragón Rojo fue otro refuerzo que ingresó para apoyar al equipo de los escarlatas; pero, también salió por un tema de lesión; el lanzador de jabalina sufrió de una hernia en el abdomen, la cual no era de preocupación, pero si no se cuidada de la manera adecuada podría agravarse debido al esfuerzo que hacen los atletas a la hora de correr los circuitos; por lo que el médico del programa dio de baja a este competidor.

Adrián Medrano fue quien llegó a ocupar el sitio de Josué Menéndez, pero tampoco pudo seguir en la novena temporada ya que fue eliminado el 18 de enero de 2026 por José Ochoa, quien tiene en su lista a otras 2 leyendas como Mau Wow y Heber Gallegos. En Conclusión, la MALDICIÓN que persigue a los ROJOS es que, todo aquel que ha llegado a ocupar el sitio de Aristeo, termina saliendo eliminado o abandona el reality deportivo por un tema de lesión.