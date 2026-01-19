Exatlón México: El NOVATO con peor rendimiento de la novena temporada que ha sido el verdugo de 3 leyendas ROJAS

La semana 17 de Exatlón México iniciará este lunes 19 de 2026, y quienes darán comienzo a este nuevo ciclo con una baja bastante importante es el equipo Rojo. Los escarlatas perdieron de nueva cuenta a un elemento muy importante, pero lo que llama la atención es que, su verdugo es un novato con el peor rendimiento de la novena temporada, quien ya suma a 3 leyendas de este color, hablamos de José Ochoa.

¿Cuántas Rojos ha eliminado José Ochoa en esta novena temporada?

José Ochoa es uno de los nuevos atletas que llegó en la novena temporada de Exatlón México; sin embargo, su rendimiento no ha sido de los más altos, incluso no está ni a la mitad del porcentaje con más efectividad; pero, eso no quita su buen nivel a la hora de correr en los Duelos de Eliminación cuando le toca defender su puesto en el reality deportivo.

Joe de la Selva ha eliminado en total a 4 atletas Rojos, 1 novato y 3 leyendas. La primera víctima del Tarzán Tapatío fue Luis Ferreiro el 17 de noviembre de 2025. Pero, la leyenda que perdió ante el novato con peor rendimiento fue Mau Wow el 1 de diciembre del 2025. Posteriormente fue el turno de Heber Gallegos el 15 de diciembre del mismo año.

La última leyenda Roja que fue eliminado a manos del tapatío fue Adrián Medrano ; el referente de la marca llegó como refuerzo para ocupar el lugar de Josué Menéndez, quien tuvo que abandonar el reality deportivo luego de sufrir una hernia en el abdomen, lesión que, aunque no era de gravedad, si no se trataba podría complicarse por los ejercicios y el esfuerzo que hacen los competidores en el programa.

¿Quién es José Ochoa, el Verdugo de las leyendas Rojas?

El apodado Joe de la Selva es un atleta de alto rendimiento especializado en las carreras de obstáculos y de montaña; en su trayectoria deportiva se destacan competencias de trail running en la Barranca del Cobre, así como una prueba en el UTMB Chihuahua, cuenta con 30 años de edad y es una de las revelaciones que ha tenido el programa en la presente campaña.