Exatlón México | Rojos y Azules compiten la segunda Batalla por la Supervivencia, descubre si los celestes lograrán alargar un tercer enfrentamiento
Rojos llegan a la segunda Batalla por la Supervivencia con una ventaja clara sobre los Azules en el final de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México
La segunda Batalla por la Supervivencia de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México se llevó a cabo hoy domingo 5 de abril de 2026. Los Rojos llegaron con una ventaja y los Azules tienen que hacer de todo para alargar un tercer enfrentamiento, descubre todo lo que pasó.
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