Exatlón México | Valery Carranza sufre lesión y los Azules saben que no deben perder la segunda Batalla por la Supervivencia

El final de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México se dio este domingo 5 de abril de 2026, sin embargo, los que llegaban en completa desventaja fueron los Azules tras perder la primera Batalla por la Supervivencia, y a eso se le añade que, las mujeres celestes deberán correr sin Valery Carranza; esto preocupa mucho a Evelyn Guijarro y a Katia Gallegos.

Te puede interesar: Exatlón México: Koke Guerrero, Adrián Leo, Mario Mono Osuna o Humberto Noriega, ¿quién es el eliminado de hoy domingo 5 de abril?