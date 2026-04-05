Exatlón México | Valery Carranza sufre lesión y los Azules saben que no deben perder la segunda Batalla por la Supervivencia
Los Azules saben muy bien que no pueden perder la segunda Batalla por la Supervivencia de la semana 27 de Exatlón México porque podrían perder a un elemento
El final de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México se dio este domingo 5 de abril de 2026, sin embargo, los que llegaban en completa desventaja fueron los Azules tras perder la primera Batalla por la Supervivencia, y a eso se le añade que, las mujeres celestes deberán correr sin Valery Carranza; esto preocupa mucho a Evelyn Guijarro y a Katia Gallegos.
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