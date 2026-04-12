Exatlón México | Tercera Batalla por el Auto | Los Azules alargaron la competencia a un enfrentamiento extra, descubre quién gana el automóvil cero kilómetros
Los Azules pudieron ganar la segunda Batalla por el Auto y ponen a los Rojos en riesgo, descubre quién se lleva el tercer enfrentamiento en Exatlón México
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