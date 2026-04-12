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Exatlón México | Tercera Batalla por el Auto | Los Azules alargaron la competencia a un enfrentamiento extra, descubre quién gana el automóvil cero kilómetros

Los Azules pudieron ganar la segunda Batalla por el Auto y ponen a los Rojos en riesgo, descubre quién se lleva el tercer enfrentamiento en Exatlón México

Descubre quién se lleva el tercer Juego por el Carro de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México hoy domingo 12 de abril de 2026 a través de la señal de Azteca Uno, la cual transmite en vivo el mejor programa de todo el país.

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