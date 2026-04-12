Exatlón México| Segundo Juego por el Carro | Rojos y Azules quieren un automóvil cero kilómetros, ¿quiénes lo ganarán?
Rojos y Azules disputaron el segundo Juego por el Carro en el final de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, descubre qué equipo lo gana
Hoy domingo 12 de abril de 2026 se llevó a cabo el segundo Juego por el Carro en la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, descubre cómo fue en vivo la competencia a través de la señal de Azteca Uno.
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