Exatlón México| Segundo Juego por el Carro | Rojos y Azules quieren un automóvil cero kilómetros, ¿quiénes lo ganarán?

Hoy domingo 12 de abril de 2026 se llevó a cabo el segundo Juego por el Carro en la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, descubre cómo fue en vivo la competencia a través de la señal de Azteca Uno.

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