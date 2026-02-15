Exatlón México | Avance | Todo esto pasará hoy el lunes 16 de febrero en vivo en el inicio de la semana 21 de la novena temporada
La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México iniciará hoy lunes 16 de febrero de 2026, descubre que sucederá con el inicio de este nuevo ciclo
Todo esto pasará en la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México hoy lunes 16 de febrero de 2026. Natali Brito se convirtió en la eliminada del 15 de febrero, y con ello los Azules y Rojos quedan en igualdad numérica con 10 participantes cada grupo.