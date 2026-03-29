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Exatlón México | AVANCE | Los Rojos perdieron a César Villaluz en la semana 27 de la novena temporada y todo esto pasará el lunes 30 de marzo de 2026

César Villaluz salió eliminado y ahora los Rojos deberán acomodar sus estrategias para la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México

Por: Abimelek Flores

Los Rojos iniciarán la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México sin la presencia de César Villaluz, no te pierdas todo lo que pasará hoy lunes 30 de marzo de 2026 en vivo por la señal de Azteca Uno.

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