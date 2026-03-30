Exatlón México: ¿Koke Guerrero sale eliminado hoy 29 de marzo de 2026? Aquí te revelamos la verdad

La novena temporada de Exatlón México tendrá su final de la semana 26 este domingo 29 de marzo, y algunos rumores señalaban que, el eliminado de este ciclo sería Koke Guerrero, esto debido a que, supuestamente el Hechicero del Aire habría pedido salir del reality deportivo luego de que su pareja sufriera la pérdida de un pariente muy cercano, sin embargo, esta información es completamente falsa, si quieres saber quién es el participante que sale del reality deportivo, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o bien dar clic aquí.

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Koke Guerrero es un fiel candidato al título de la novena temporada de Exatlón México

Aunque Koke Guerrero no ha tenido una temporada como él quisiera, la realidad es que, de acuerdo con el Hechicero del Aire, esta campaña de Exatlón México ha sido una de las más complicadas, esto se debe a que, los participantes que están compitiendo tienen muy buenas habilidades, tanto compañeros como rivales, y esto hace que conforme pasen las semanas, cada uno de ellos aumenta su nivel y le exigen un mejor rendimiento.

¿Qué competencias se llevan a cabo hoy 29 de marzo en Exatlón México?

Para hoy domingo 29 de marzo se llevará a cabo la tercera Batalla por la Supervivencia, sin embargo, a esta prueba, quienes llegan bastante inspirados son los Rojos luego de que ganaran la primera y segunda pelea por la permanencia con un marcador de 8-6 y de 8-5; por lo que, ahora quieren que el Duelo de Eliminación sea completamente Azul.

Para que la pugna máxima se convierta completamente celeste los escarlatas deben ganar hoy domingo 29 de marzo de 2026 la tercera Batalla por la Supervivencia, para que, la segunda competencia de este día se el Duelo de Eliminación y así saber quién será el eliminado de la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México.

Los Azules llevan varias semanas perdiendo a elementos importantes, el primero de sus 3 elementos fue Natali Brito, le siguió Ernesto Cázares y la semana pasada fue Doris del Moral, sin embargo, estos dos últimos fueron un par de bajas muy sensibles para los celestes, ya que eran quienes ponían la alegría en el equipo, pero ya sin ellos, los Rojos saben muy bien que sus rivales van en decadencia.