Exatlón México | Batalla Colosal | Alexis rompe el empate y lleva al Azul a la experiencia colosal
Un empate inesperado puso a todos dentro de la novena temporada de Exatlón México al límite, pero el Equipo Azul reaccionó a tiempo.
Luego de un duelo cargado de tensión y con un empate sorpresivo a mitad de la competencia, El Equipo Azul logró imponerse al Equipo Rojo gracias al desempeño de Alexis, asegurando la victoria en La Batalla Colosal y ganando como recompensa la experiencia colosal en el Parque Acuático.