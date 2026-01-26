Exatlón México: El participante ROJO que AMENAZA con eliminar a este atleta Azul lo más pronto posible

La novena temporada de Exatlón México iniciará su semana 18 este hoy lunes 26 de enero de 2026, sin embargo, la rivalidad entre los deportistas va creciendo, por lo que ahora se supo que, un participante Rojo quiere eliminar a este atleta Azul lo más ante posible; hablamos de Benyamin Saracho, quien le lanzó una amenaza a Adrián Leo, a quien quiere sacar del reality deportivo.

¿Cómo fue la amenaza de Benyamin Saracho a Adrián Leo?

Todo se dio en la semana 17 cuando Adrián Leo se enfrascó con Mario Mono Osuna, a quien le recordó que le ganó 8 veces al hilo, sin embargo, el participante Rojo y vigente campeón de Exatlón México , le respondió diciendo que era campeón mientras que, Mufasa no; a esta discusión se incluyó Humberto Noriega, con quien de igual manera se hizo de palabras con el pelotero.

Es aquí donde entra Benyamin Saracho. El Speed Galgo estaba escuchando la pelea entre sus compañeros con el atleta Azul, sin embargo, fue el pelotero quien le dijo que le iba a dar mucho gusto cuando sacara a Mono Osuna y le advirtió al exfutbolista que, el novato lo terminará eliminando, pero la respuesta del chico veinteañero fue muy tajante.

Justo cuando sale de cuadro Leo, Benyamin le dice: “Al que voy a terminar sacando es a otro”. Declaración que fue muy bien tomada por los participantes Rojos, quienes se burlaron del beisbolista, ya que no dijo nada, y se fue a otro sitio lejos del equipo escarlata.

Benyamin Saracho estuvo muy bien en la semana 17, de hecho, le pudo ganar a varios rivales y dar puntos definitivos para ganar las competencias, pero, el tanto que más disfrutó fue el que se llevó ante Koke Guerrero, y de igual manera dijo que quiere imponerse a Mufasa, pero ahora también eliminarlo.

¿Dónde ver en vivo hoy Exatlón México?

Para ver totalmente en vivo el programa de Exatlón México, debes sintonizar la señal de Azteca Uno o visitar nuestro sitio web dando clic aquí . O bien, visitar el canal oficial del reality deportivo en YouTube.

