Fue campeón de Exatlón México, es padre soltero pero FICHÓ por este club de futbol

Ahora iremos a varios kilómetros de distancia lejos de República Dominicana para hablar sobre el caso de una leyenda y campeón de Exatlón México , el cual subió en su cuenta oficial de redes sociales que había sido fichado por un club de futbol. De hecho, Javier Márquez subió en una historia que fue su rival, pero que ahora será su compañero de equipo.

La leyenda de la que hablamos es Heliud Pulido. Black Panther será parte de la escuadra de AtleTikTok Jalisco, la cual es un club que juega en La Liga de Creadores, misma en la que figuran varios nombres de Influencers; en esta plantilla también estará Javier Márquez, el cual sube videos de sus partidos.

¿Quién es Heliud Pulido?

Heliud Pulido es un reconocido atleta de alto rendimiento de Exatlón México , fue campeón en la tercera temporada de la marca a lado de Mati Álvarez. Además de ser uno de los queridos por la audiencia del reality show, el veracruzano puede presumir de haber participado en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la disciplina de Canotaje.

Esta justa olímpica ha sido en la única competencia de esta índole en la que ha participado; el Atún Pulido quedó en el lugar 16 de la clasificación general en la modalidad C1 200 metros, sin embargo, no pudo quedar entre los primeros sitios, pero sí se ganó el respeto de todo el público en general.

La historia de amor entre Pame Verdirame y Heliud Pulido

El campeón no sólo encontró popularidad en Exatlón México, también se topó con el amor; el olímpico mexicano conoció a quien sería la madre de su hija Rafaela, Pamela Verdirame. Tanto Black Panther como Pame coincidieron en la tercera edición donde todo el mundo vio que se llevaron bastante bien, y de acuerdo con la exjugadora de la Liga MX Femenil, el Atún siempre le daba consejos cuando fallaba y dentro del reality los dos se apoyaban mucho.

A pesar de que en el 2023 tuvieron a su pequeña hija Rafaela, todo parece indicar que la pareja ha tomado rumbos distintos, y la primera señal es que Pulido quitó todas las fotos que tenía con Pame; acto seguido los comentarios sobre su separación se hicieron presentes, pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una ruptura.

