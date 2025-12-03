Mati Alvarez o Paulette Gallardo, IA revela quién podría ser la CAMPEONA de novena temporada de Exatlón México

El programa de Exatlón México está viviendo su novena temporada este 2025, y aunque aún le faltan muchas semanas para terminar, la realidad es que algunos televidentes se han preguntado quién podría ser la campeona de la presente campaña, y dos de las candidatas que se perfilan para hacer esta hazaña es Paulette Gallardo y Mati Álvarez.

¿Paulette Gallardo o Mati Álvarez, la IA revela quién podría ser la campeona de Exatlón México 2025?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, tanto Paulette Gallardo como Mati Álvarez son las dos posibles atletas que podrían quedar como campeonas de la novena temporada de Exatlón México. En este caso, Sangre Brava pinta para poder ser la monarca de esta campaña, ya que en la octava tuvo que salir luego de que Evelyn Guijarro lanzara un aro y este se estrellara en su rostro provocando una fractura en su nariz.

En este caso, Gallardo cuenta con muchas cualidades para ser la posible campeona, y sus posibilidades aumentan si es que Terminator llega a salir eliminada, algo que nunca ha pasado en la historia del reality show.

Por otra parte, Terminator es la más ganadora de la marca luego de hacerse con los trofeos de la tercera campaña (Famosos vs Contendientes), Exatlón Cup, Titanes contra Héroes y Exatlón Nueva Era. Por lo que, ya sabe lo qué es la presión en una final y podría regalarle al público uno de los mejores capítulos finales del reality show si es que se mide ante Paulette.

¿En la rama varonil quién es el que podría ser campeón de Exatlón México?

Pasando a la rama varonil, uno de los favoritos y candidatos es Mario Mono Osuna, el exjugador de la Liga MX tiene todo a su favor luego de que en la pasada campaña le arrebatara el cetro a Koke Guerrero, el tricampeón de la marca y quien se quedó a un título de igualara a Golden Champion con 4 galardones del reality show.

El Hechicero del Aire podría ser incluso más peligroso, puesto que, algunos televidentes aseguraron en redes sociales que, The Wizard posiblemente se habría confiado mucho y por eso fue remontado por el Mono Osuna. Recuerda que de lunes a viernes se transmite Exatlón México en punto de las 19:00 horas, mientras que, el domingo de eliminación la hora de inicio del reality show inicia en punto de las 18:00 horas.

