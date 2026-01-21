Exatlón México: Antonio Rosique da pistas sobre cuándo terminaría la novena temporada

La presente campaña de Exatlón México lleva 17 semanas, y luego de iniciar el pasado lunes 19 de enero el nuevo ciclo, Antonio Rosique reveló que, en dicha fecha se inauguró la segunda mitad de la novena temporada; por lo que, de manera indirecta dio a entender que, restan otras 17 semanas de competencia y si contamos, la actual edición podría concluir hasta inicios del mes de mayo de este 2026.

¿Quiénes han sido todos los campeones de Exatlón México?

2017-2018-Primera Temporada: Ernesto Cázares y Macky González

2018-2019-Segunda Temporada: Aristeo Cázares y Aidee Hernández

2019-2020-Tercera Temporada-Heliud Pulido y Mati Álvarez

2020-2021-Cuarta Temporada-Patricio Araujo y Mati Álvarez

2021-2022-Quinta Temporada-Koke Guerrero y Marysol Cortés

2022-2023-Sexta Temporada-Andrés Fierro y Liliana Hernández

All Star-Primera Temporada-Koke Guerrero

All Star Segunda Temporada-Koke Guerrero

2023-2024-Séptima Temporada-Pato Araujo y Mati Álvarez

2024-2025-Mario Mono Osuna-Evelyn Guijarro

¿Quiénes son los atletas que aún están compitiendo en la novena temporada de Exatlón México?

Equipo Rojo : Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario Mono Osuna, Humberto Noriega, César Villauz, Karol Rojas, Emilio Rodríguez, Benyamin Saracho, Ella Bucio y Jazmín Hernández.

Equipo Azul: Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Alexis Vargas, Katia Gallegos, Doris del Moral, Ernesto Cázares, Alejandro Aguilera, Valery Carranza, Dana Castro, Natali Brito y José Ochoa.

¿Quién fue el eliminado de la semana 16 en Exatlón México?

Adrián Medrano es el eliminado más reciente de la novena temporada de Exatlón México , el paracaidista no pudo contra José Ochoa en la semana 16 y su salida se produjo el 18 de enero de 2026. Con esto, los Rojos perdieron a una leyenda de su color, y Joe de la Selva pudo sumar una cabeza más en su lista de enemigos eliminados. Red Force se une a Heber Gallegos, Mau Wow y Luis Ferreiro; rivales que no pudieron en la Pugna Máxima ante el Tarzán Tapatío.

¿Quiénes son los atletas que podrían llegar a la final?

Por otro lado, los atletas que tienen más posibilidades de llegar a la Gran Final de la novena temporada de Exatlón México , son sin duda alguna, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en la rama femenil. Sniper y Terminator encabezan la lista de mejor rendimiento siendo primero y segundo lugar respectivamente.

En la rama varonil, los que están como tercero y cuarto sitio son Koke Guerrero y Alexis Vargas; este último ha sido la revelación de la presente edición puesto que, está en el sitio cuatro por encima de Adrián Leo, quien si sigue con ese nivel podría alcanzar al Ninja y colarse a los primeros puestos; aún resta mucha temporada por competir y sólo el tiempo dirá quiénes llegarán a la final.