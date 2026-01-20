Exatlón México: ¿Rojos o Azules? José Ochoa revela quién es el único ATLETA que lo puede ELIMINAR

José Ochoa se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el equipo de los escarlatas en la novena temporada de Exatlón México . Sin embargo, el Tarzán Tapatío sabe muy bien que su buena racha podría terminar en cualquier Domingo de Eliminación, es por ello que ahora revela quién es el único atleta que lo podría eliminar, y no ve a los Rojos como candidatos, sino a un compañero de su mismo color en el grupo Azul.

Te puede interesar. Exatlón México: Rojos atacan y los Azules defienden, ¿quién gana HOY lunes 19 de enero la Villa 360?

¿Por qué José Ochoa no cree que los Rojos puedan eliminarlo de Exatlón México?

El pasado domingo 18 de enero los Rojos perdieron a un nuevo elemento a manos de José Ochoa. El Tarzán Tapatío sumó a un nuevo atleta escarlata en su lista de eliminados, pero ahora le tocó a Adrián Medrano unirse a Heber Gallegos, Mau Wow y Luis Ferreiro. Tras su hazaña, el participante Azul dijo que sólo existe una manera en que alguien lo saque del reality show, y no puso a sus rivales como una opción.

Joe de la Selva comentó ante cámaras que, ningún Rojo podrá sacarlo de la novena temporada de Exatlón México , ya que él ha podido eliminar de la competencia a 4 leyendas; sin embargo, sí declaró que, los únicos atletas que podrían terminar con su sueño es alguien de su mismo equipo, ya sea Alejandro, Koke, Adrián, Alexis o Ernesto.

¿Cuáles son los 3 peores rendimientos que inician la semana 17 de Exatlón México?

Quién inicia la semana 17 de la novena temporada y está hasta el último sitio como el peor rendimiento es José Ochoa. El Tarzán Tapatío tiene el puesto número 22 con el 22.45% de efectividad, esta cifra es producto de sus 98 carreras, de las cuales sólo ha ganado 22 y perdido 76.

Arriba de Joe de la Selva se encuentra Natali Brito con 74 carreras, de las cuales ha ganado 22 y perdido 52; esto tiene como resultado un 29.73% de efectividad. Dana Castro está arriba de ellos dos con 87 competiciones, de las cuales se ha hecho con la victoria en un total de 31 veces, pero vio la derrota en 56 ocasiones.

¿Cuáles son los 3 mejores rendimientos que inician la semana 17 de Exatlón México?

El primer sitio que tiene el mejor rendimiento que inicia la semana 17 de la novena temporada, es Mati Álvarez. Terminator cuenta con el 72.49% de efectividad; con 189 carreras, Terminator ha ganado 137 y perdido nada más 52. Le sigue Evelyn Guijarro con el 70.39% de efectividad; Sniper suma 206 carreras, de las cuales ha ganado 145 y visto la derrota en 61 ocasiones.

El tercer puesto lo tiene Koke Guerrero; el Hechicero del Aire ha corrido un total de 231 veces, de las cuales ha ganado 158 carreras, pero ha perdido 73 veces; esto ha hecho que, el tricampeón de la marca sume un 68.40%.