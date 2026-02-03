Exatlón México: Datos que no conocías sobre las aspirantes del Draft Femenino que compiten hoy martes 3 de febrero

La semana 19 de la novena temporada de Exatlón México ha iniciado, sin embargo, en este nuevo ciclo se verá la dinámica del Draft Femenil, el cual trajo a 4 participantes; es por ello que aquí te diremos algunos datos que no conocías sobre estas atletas de alto rendimiento las cuales buscan un sitio en la décima campaña, la cual ya es un hecho.

Te puede interesar: Exatlón México: El Draft Femenil inicia en la semana 19 y llega la hermana de dos campeones del reality deportivo

Datos que no conocías sobre las participantes del Draft Femenil de Exatlón México

Fernanda Richaud originaria de Nuevo León es una experta en natación y cuenta con 29 años de edad. Esta competidora ya sabe y conocer muy bien los circuitos del reality deportivo puesto que, en el 2019 pudo competir en Exatlon Estados Unidos , donde defendió los colores Rojos.

En este Draft Femenil también está Natasha Septién, esta chica es una atleta de 24 años de edad, es oriunda de Jalisco, y al igual que Koke Guerrero ejerce el deporte de porrismo; en sus redes sociales sube fotos y videos de cómo lleva a cabo sus actividades diarias; de igual forma está peleando por un lugar en la siguiente edición del programa.

Sin duda alguna, la chica que se llevó la primera vida adicional para la final del jueves es Angélica López. Esta participante se desempeña como jugadora de Futbol Bandera, nació en Chihuahua y es de las más jóvenes, puesto que sólo cuenta con apenas 19 años de edad.

Terminamos con María Cázares, esta atleta de alto rendimiento se dedica al entrenamiento funcional, nació en Veracruz y es la hermana de Aristeo y Ernesto, los dos primeros campeones del reality deportivo; esta competidora es mayor que el Golden Boy y menor que Aguileón.

¿María Cázares le confiesa a Mati Álvarez que quiere ser Roja?

Tras concluir el primer día del Draft Femenil el pasado lunes 2 de febrero, quien dio a conocer que María Cázares no le importaba ser Roja o Azul fue Mati Álvarez. Terminator les comentó a sus compañeros que le gustó mucho la competencia y que la hermana de los dos primeros campeones de la marca, le confesó que uno de sus sueños es estar en Exatlón México, pero que la playera a defender era lo de menos.

¿Dónde ver en vivo hoy martes 3 de febrero de 2026 la segunda jornada del Draft Femenil de Exatlón México?

Recuerda que, este martes 3 de febrero de 2026 se juega la segunda jornada del Draft Femenil donde 4 participantes están peleando por un lugar para la décima temporada de Exatlón México; para verlo en vivo, no olvides sintonizar la señala de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

