Exatlón México: El Draft Femenil inicia en la semana 19 y llega la hermana de dos campeones del reality deportivo

El Draft Femenil para buscar a las siguientes participantes de la décima temporada de Exatlón México inició el pasado lunes 2 de febrero cuando llegaron 4 nuevas atletas, donde se encuentra un nombre que seguro llamará mucho la atención, hablamos de María Cázares, la hermana de dos campeones del reality deportivo, Aristeo y Ernesto, este último está compitiendo actualmente en la novena edición del programa.

¿Quién es María Cázares?

María Cázares cuenta con 27 años de edad, es originaria de Veracruz y de acuerdo con la información de sus redes sociales, es una atleta de alto rendimiento que se especializa en el entrenamiento funcional. En su cuenta oficial de Instagram sube fotos donde se ve cómo entrena, rutinas de sus ejercicios y también da algunos consejos de salud.

Las otras participantes que llegaron en la semana 19 de la novena temporada para competir en el Draft Femenil son: Fernanda Richaud de 29 años de edad, es originaria de Nuevo León y su deporte es la natación. Natasha Septién de 24 años, llega procedente de Jalisco y su especialidad es el porrismo; terminamos con Angélica López, ella es la menor de todas, apenas tiene 19 años es oriunda de Chihuahua y juega Futbol Bandera.

Problemas en el equipo Azul

Por otro lado, quienes vivieron momentos de tensión fueron los participantes del equipo Azul, y es que todo se dio cuando Alejandro Aguilar señaló directamente a Natali Brito como la culpable de la eliminación de José Ochoa. Estas palabras le dolieron a la leyenda celeste, y con quien se desahogó fue con Valery Carranza, a quien le hizo saber que, el Dóberman le decía que ella tuvo la culpa de la salida de su compañero por haber perdido un punto determinante en la Batalla por la Supervivencia.

¿Quién ganó la Villa 360 el lunes 2 de febrero de 2026 en Exatlón México?

Por otro lado, una de las competencias más esperadas por los atletas del reality deportivo es la Villa 360, la cual se puso en juego el pasado lunes 2 de febrero donde los Rojos atacaban y los Azules defendían, sin embargo, fueron los celestes quienes pudieron retener el inmueble con lujos con un marcador de 8-4.