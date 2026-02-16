Exatlón México 2026: Así será el TERRIBLE accidente de Paulette Gallardo ¿saldrá del reality deportivo?

El equipo Rojo iniciará con su grupo completo la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, mientras que, los Azules lo harán sin la presencia de Natali Brito. Como el reality show debe continuar, de acuerdo con el avance que se vio tras terminar el Duelo de Eliminación, Paulette Gallardo sufrirá un terrible accidente y para saber cuál es el estado de salud de Sangre Brava, deberás sintonizar el programa de hoy lunes 16 de febrero de 2026 en punto de las 20:30 horas a través de la señala de Azteca Uno o dar clic aquí.

¿Qué le pasó a Paulette Gallardo?

De acuerdo con el avance del capítulo de hoy lunes 16 de febrero de 2026 de Exatlón México, al parecer Paulette Gallardo sufrirá un terrible accidente en uno de sus brazos, en la escena del adelanto se observa que a Sangre Brava le duele mucho, hasta el momento sólo se podrá saber si la participante Roja saldrá o no del programa cuando sintonices el programa a través de la señala de Azteca Uno.

Mati Álvarez se va en contra de los Azules

Por otro lado, en este mismo adelanto se escuchará cómo es que Mati Álvarez dice que, la pugna máxima fue controlada de inicio a fin por sus compañeras Rojas (Ella Bucio y Karol Rojas), y da a entender que, la baja de Natali Brito es muy importante, puesto que, ya ha iniciado la estrategia para sacar a los elementos Azules con peor rendimiento.

¿Según el plan de los Rojos, quiénes son los atletas Azules que deberían salir ya?

Al parecer el plan del equipo Rojo ha cobrado rumbo, recordemos que, luego de la salida de Samanta Rodríguez, Mario Mono Osuna dejó en claro una cosa, sacar de la competencia a los rendimientos más bajos, en aquel día, el exfutbolista dijo que, sus objetivos eran: Natali Brito, Dana Castro, Alejandro Aguilar y Ernesto Cázares.

Entonces, si en la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México los hombres están en riesgo, los rendimientos más bajos hasta el corte del ciclo 20; son precisamente Alejandro Aguilar, Ernesto Cázares, así como Dana Castro y Valery Carranza; estos 6 días de competencias determinarán el rumbo, y el plan de los escarlatas podrían incluso voltearse en contra de ellos.

