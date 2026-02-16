Exatlón México 2026: Azules atacan y Rojos defienden ¿Quién gana hoy en vivo la Villa 360?

La semana 21 de la novena temporada de Exatlón México iniciará hoy lunes 16 de febrero de 2026; y como parte de las 2 competencias que se pondrán en juego, este día se pone en disputa la Villa 360 y aquí te diremos quién gana en vivo este premio, donde los Rojos deberán defender su inmueble con lujos y los Azules intentarán arrebatarle esta recompensa; pasa saber qué equipo se hace con dicho incentivo es necesario ver el programa en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país o dar clic aquí.

¿Quién fue la eliminada del domingo 15 de febrero de 2026 en Exatlón México?

El domingo 15 de febrero se llevó a cabo dos pruebas en el final de la novena temporada de Exatlón México 2026, la tercera Batalla por la Supervivencia que fue ganada por los Azules y el Duelo de Eliminación, el cual estuvo protagonizado por 3 participantes, 2 atletas del equipo Rojo y una del grupo celeste.

Natali Brito tuvo que ir a la pugna máxima luego de ser el rendimiento más bajo, mientras que, en el lado de los Rojos, las mujeres que fueron a la competencia fueron Ella Bucio y Karol Rojas. Las primeras carreras las hicieron las participantes escarlatas y fue la campeona de parkour quien se salvó de tener que medirse ante su rival celeste y además pudo conservar su medalla.

El Duelo de Eliminación final entre Karol Rojas y Natali Brito; pero fue la jugadora de futbol bandera quien salió victoriosa; sin embargo, la leyenda de los Azules se quedó con una vida mientras que su rival aún contaba con más de 2 créditos; fue aquí donde Antonio Rosique les preguntó a sus compañeros si querían darle la Medalla Especial, a los que los comandados por Koke Guerrero dijeron que sí, pero Nat no la quiso utilizar y al final fue la eliminada del domingo 15 de febrero de 2026.

¿Los Azules no quisieron salvar del Duelo de Eliminación a Natali Brito?

Por otro lado, antes de que iniciara la pugna máxima, Antonio Rosique les preguntó a los Azules si querían ocupar uno de sus premios que ganaron, el cual era salvar del Duelo de Eliminación a una de sus compañeras, en este caso Natali; pero la respuesta de los celestes fue negativa y fue así como Brito tuvo que pelear por su permanencia pero no pudo ante el nivel de sus rivales Rojas.

