Exatlón México: Mario Mono Osuna no ve como finalistas a estos dos participantes Rojos

La novena temporada de Exatlón México está viviendo su semana 25, sin embargo, quien ya se dio cuenta de que un participante Rojo ya está instalado en los días finales de la competencia, es Mario Mono Osuna; sin embargo, el exfutbolista habría menospreciado a dos de sus compañeros, y le comentó a Humberto Noriega que, a los que ve en la final es justamente a Prime Time y a él mismo.

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Mario Mono Osuna no ve como finalistas a estos dos participantes Rojos

De acuerdo con Mario Mono Osuna, quienes no podrían estar en la semana final de la novena temporada de Exatlón México son Benyamin Saracho y César Villaluz; estos dos están viviendo su primera experiencia en el reality deportivo, y es por eso que, el exjugador no los ve como finalistas, pero sí a Humberto Noriega y él, quien quiere ir por el bicampeonato.

Mario Mono Osuna y Humberto Noriega son dos elementos muy fuertes en la actual temporada de Exatlón México, el exfutbolista de la Liga MX dio la sorpresa en la octava edición luego de que le remontara la final a Koke Guerrero, es por ello que, el exjugador se ve de nuevo peleando por el campeonato de la marca, eso sí, lo quiere hacer ante uno de su mismo color.

Humberto Noriega por su parte, también suena para ser campeón, y es que, en la actualidad, Prime Time es uno de los más efectivos, ya le ha ganado varias carreras importantes a pesos pesados como: el Hechicero del Aire, Ernesto Cázares y con quien tiene una rivalidad casada, Adrián Leo; con quien se burla y festeja los tantos que le llega a quitar a Mufasa.

Adrián Leo no sería tan efectivo por esta razón

De acuerdo con Mario Mono Osuna, el pelotero ha tenido un buen rendimiento en la novena temporada, sin embargo, su buen paso por Exatlón México se ha dado gracias a que sólo se ha medido ante novatos, pero, si desde el inicio hubiera competido contra ellos, su porcentaje alto no sería el que está; esta información la corroboró Humberto Noriega, y dijo que lo ideal es seguir mandando al Duelo de Eliminación a los Azules.