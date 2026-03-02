Exatlón México: La emotiva promesa de Ella Bucio a Humberto Noriega tras ser eliminada, ¿formalizarán?

Ella Bucio se convirtió en la eliminada del pasado domingo 1 de marzo de 2026, sin embargo, esta fue una de las salidas más dolorosas de la novena temporada de Exatlón México, y es que la campeona de parkour y Humberto Noriega fueron la pareja revelación de la presente campaña. Cuando la participante Roja se estaba despidiendo le dijo una emotiva promesa a Prime Time y los fanáticos ahora se preguntan si los atletas escarlatas formalizarán afuera del reality deportivo.

¿Cuál fue la promesa de Ella Bucio a Humberto Noriega tras ser eliminada de Exatlón México 2026?

Antes de que se diera la ceremonia de despedida de Ella Bucio el pasado domingo 1 de marzo en la fecha final de la semana 22 de la novena temporada de Exatlón México, la campeona de parkour habló con Humberto Noriega y le dijo que no la alcanzara tan pronto, dando a entender que debería quedarse más tiempo; posterior a esto, la eliminada le dijo que lo iba a esperar afuera y fue por ello que algunos fanáticos comenzaron a decir si ambos formalizarían lejos del programa, pero hasta el momento no se ha confirmado nada.

Conoce al novio de Ella Bucio, la eliminada del domingo 1 de marzo de 2026

Arturo Camarena Torres es el “novio” de Ella Bucio, bueno, hasta antes que entrara a la novena temporada de Exatlón México; este atleta de alto rendimiento es coach de parkour, una disciplina que inició desde el 2009 y que con el paso del tiempo se convirtió en su vida. Hasta el momento no se sabe desde cuándo comenzaron a ser pareja, pero en sus redes sociales se ven fotos y videos donde comparten momentos como si fueran novios.

La campeona de parkour que llegó a sorprender a Antonio Rosique en la novena temporada

Fue el 12 de mayo de 2024 cuando Ella Bucio se coronó como campeona de Parkour con dos medallas en Montpellier, Francia. En esta competencia se hizo con el segundo lugar en la prueba de Velocidad Femenil con un tiempo de 38.35 segundos, la cual le hizo conseguir el podio con la presea de plata. En el Estilo Libre no pudo hacerse con el oro, puesto que, hizo 30.9 pero fue superada por Chunsong Shang, quien logró 31,0 puntos.