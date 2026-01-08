Exatlón México: Es campeona de la marca, es la más querida por las abuelitas, pero estuvo a punto de MORIR antes de entrar al reality deportivo

En esta ocasión te diremos quién es la campeona de Exatlón México , es de las más queridas por las abuelitas, pero estuvo a punto de morir antes de entrar al reality deportivo. Esta atleta es la vigente campeona de la marca, sin embargo, pudo sobrevivir a un terrible accidente aéreo, hablamos de Evelyn Guijarro, mejor conocida como Sniper.

¿Cómo fue el terrible accidente aéreo de Evelyn Guijarro antes de entrar a Exatlón México?

Evelyn Guijarro es una de las atletas más queridas de Exatlón México , sin embargo, fue en la segunda temporada de la marca cuando Sniper entró a las playas de este reality deportivo. Fue en una de las ceremonias del lejano 2018, cuando l atleta Azul reveló que, antes de entrar al programa estuvo a punto de morir en un terrible accidente aéreo.

Evelyn Guijarro y su conflicto con Paulette Gallardo

En la novena temporada de Exatlón México Sniper ingresó como la vigente campeona y quien tiene que defender la corona, sin embargo, tiene una tarea bastante complicada, ya que en el lado de los Rojos están varias participantes que podrían arrebatarle el cetro y ellas son: Mati Álvarez, Paulette Gallardo o Ella Bucio.

Paulette Gallardo arremetió contra Eve al inicio de la presente edición, sin embargo, en la mayoría de las carreras cuando se miden, es Sniper quien se impone a Sangre Brava, quien de igual manera es candidata para por lo menos llegar a la Gran Final.

¿Cuál sería la final femenil ideal de la novena temporada de Exatlón México?

Aunque Ella Bucio ha mostrado un enorme progreso, la realidad es que, el público espera ver una final soñada, y esta es entre Mati Álvarez ante Evelyn Guijarro, esto se debe a la historia que han ido forjando las atletas; además desde que Terminator es la más ganadora, quien le puede hacer frente es Sniper.

Sin embargo, Golden Champion tiene más factores a ganar y son los números, puesto que cuenta con 4 trofeos de la marca, 3 de campaña regular y uno de copa, mientras que Eve, sólo un galardón el que consiguió en la octava temporada del reality deportivo; aún falta mucho para este momento y sólo el tiempo dirá quiénes pelearán por ser la nueva reina del programa.

