Mati Álvarez se olvida de los ROJOS y presume la playera AZUL de Exatlón México

Mati Álvarez se olvida de los Rojos y presume una playera Azul de Exatlón México . Terminator es una de las atletas más ganadoras de la marca, pero sobre todo es, un referente del equipo Escarlata con quienes ha ganado 4 campeonato del reality deportivo; sin embargo, a través de redes sociales se hizo viral un video en donde Golden Champion traía debajo de su sudadera el jersey de Sniper con su nombre.

Te puede interesar: Exatlón México: Es campeona de la marca, es la más querida por las abuelitas, pero estuvo a punto de MORIR antes de entrar al reality deportivo

¿Mati Álvarez cambiará de equipo en Exatlón México?

No, Mati Álvarez no cambiará de equipo, y el video en donde se ve que tiene puesta la playera de Eve, es un multimedia que grabó a lado de Gloria Murillo. En esta historia, se ve cómo es que Golden Champion presume del jersey de Sniper. La Lara Croft por su parte, porta con orgullo la de Paulette Gallardo, mejor conocida como Sangre Brava.

Los atletas de Exatlón México pueden cambiar de equipo

Los atletas de Exatlón México no pueden cambiar de equipo, una vez que sean elegidos para un color, los participantes deberán portarlo para siempre, aun cuando regresen a otras temporadas más adelante; de hecho, en la historia del reality deportivo jamás se ha dado una situación que un participante porte la playera de otro grupo.

Por otro lado, existe un momento en donde sí pueden portar otra playera que no sea Roja o Azul, y hablamos de cuando Antonio Rosique convoca a los seleccionados para que representen a los atletas que compiten contra los otros Exatlón. Recientemente, los deportistas mexicanos ganaron el Cup a Estados Unidos, pero las otras naciones que compitieron fueron: Rumania, Hungría y Alemania.

¿Quiénes fueron los atletas convocados para el Exatlón Cup del 2025?

Hombres:

Mario Mono Osuna-Rojo

Javi Márquez (Big Papi)-Azul

Koke Guerrero (Hechicero del Aire)-Azul

Daniel Corral (Guepardo)-Rojo

Ernesto Cázares (Chico Maravilla)-Azul

Heliud Pulido (Black Panther)-Rojo

Mujeres:

Mati Álvarez (Golden Champion)-Roja

Paulette Gallardo (Sangre Brava)-Roja

Nataly Gutiérrez (Mamá Dinamita)-Roja

Evelyn Guijarro (Sniper)-Azul

Doris del Moral (Bulldozer)-Azul

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026?

Recuerda que, la novena temporada de Exatlón México está viviendo su semana 15 de competencia; y para poder disfrutar de este programa es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, o bien a través del sitio oficial de TV Azteca en el apartado de En Vivo.