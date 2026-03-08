Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Mati Álvarez ya sabe que una de sus mejores amigas habló mal de ella a sus espaldas previo a la segunda y tercera Batalla por la Supervivencia

La semana 23 de la novena temporada de Exatlón México termina hoy domingo 8 de marzo de 2026 totalmente en vivo; previo a la segunda y tercera Batalla por la Supervivencia, quien se mostró muy enojada fue Mati Álvarez, quien ya se enteró que, una de sus mejores amigas estuvo hablando mal de ellas a sus espaldas, descubre todo lo que pasó aquí en Los Mejores Parte 1 del programa.

