Leyenda de Exatlón México revela que antes de ser leyenda de la marca fue cargador en la Central de Abastos

De acuerdo con diversas declaraciones de los atletas que han participado en Exatlón México, los participantes coinciden con que, el reality show ha llegado en un momento adecuado y sobre todo, los ha ayudado a tener una evolución personal.

Un claro ejemplo de ello es el relato de este referente de la marca, quien dio a conocer que, antes de entrar al programa fue cargador en una central de abastos ya que necesitaba dinero para mantener a su hija y a su esposa.

¿Quién es la leyenda de Exatlón México que trabajó como cargador de la central de abastos?

La leyenda de Exatlón México que tuvo que trabajar como cargador en una central de abastos para poder mantener a su familia y a su pequeña hija es Javi Márquez, mejor conocido como Big Papi. La Montaña de Músculos habló sobre todas las carencias que vivió antes de ser uno de los referentes de la marca, pero al final, fue el reality show quien lo salvó de este momento difícil en su vida.

“Yo veía el programa y decía que hacer los tiros finales estaba bien fácil, en la televisión veía los circuitos y pensaba que eran cortitos. Pero la verdad es que Exatlón México me cambió la vida y sobre todo, me salvó. Sabes, yo venía de vivir en una familia donde pues sí faltaban recursos, y mi papá siempre quiso que fuéramos deportistas, ya que en la colonia en donde vivíamos no era tan buena”, declaró Javi Márquez.

¿Quién es Javi Márquez, leyenda de Exatlón México?

Big Papi es un maestro de educación física, pero cuando Antonio Rosique le hace el llamado para acudir a las playas de República Dominicana, el atleta azul siempre acude. Vive en el estado de Jalisco. Su primera participación en este reality show se dio en la segunda temporada 2018-2019, donde llegó a las semifinales, pero fue eliminado por Aristeo Cázares, quien quedaría campeón de esta campaña.

Después se puso la casaca celeste para competir en la edición 4 2020-2021, pero fue el eliminado número 28 del reality show el 8 de marzo de 2021.

Su nombre original es Francisco Javier Márquez Garubay, nació el 7 de febrero de 1991, mide 1.80 metros y pesa alrededor de 85 kilogramos; en sus historias se puede ver que juega futbol, además es entrenador físico. Está casado con Anayeli Díaz y tiene una hija llamada Abi.