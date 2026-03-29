Exatlón México | Duelo de Eliminación | Koke Guerrero, Adrián Leo o César Villaluz, quién es el eliminado de hoy domingo 29 de marzo de 2026

El Duelo de Eliminación de la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México será un Rojo contra dos Azules, César Villaluz esperará a quien gane la primera pugna máxima entre Adrián Leo contra Koke Guerrero, quienes cuentan con medallas que son vidas adicionales.

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