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Exatlón México | Duelo de Eliminación | Koke Guerrero, Adrián Leo o César Villaluz, quién es el eliminado de hoy domingo 29 de marzo de 2026

Adrián Leo, Koke Guerrero y César Villaluz van al Duelo de Eliminación de la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México, descubre quién es el eliminado

Por: Redacción Azteca UNO

El Duelo de Eliminación de la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México será un Rojo contra dos Azules, César Villaluz esperará a quien gane la primera pugna máxima entre Adrián Leo contra Koke Guerrero, quienes cuentan con medallas que son vidas adicionales.

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