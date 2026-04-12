Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Mati Álvarez y Mario Mono Osuna descubrieron como hacer fallar a Alexis Vargas previo al segundo Juego por el Carro

Antes de llevarse a cabo el segundo Juego por el Carro en el final de la semana 28 de la novena temporada de Exatlón México, quien se dio cuenta de cómo desconcentrar a Alexis Vargas fue Mati Álvarez, y es que Terminator encontró un punto débil que tiene el peleador a la hora de hacer el tiro final.

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