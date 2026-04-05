Exatlón México: ¡CONFIRMADO! Koke Guerrero es el eliminado de la semana 27 a manos de Adrián Leo y Evelyn Guijarro se quiebra en llanto

La semana 27 de la novena temporada de Exatlón México terminará hoy domingo 5 de abril de 2026, sin embargo, como el reality deportivo lo requiere, este día uno de los participantes deberá salir de las playas de la competencia, no olvides sintonizar la señal en vivo de Azteca Uno en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, o bien, puedes dar clic aquí para ver contenido exclusivo como: fotos y videos.

Koke Guerrero y Adrián Leo protagonizaron más de 15 carreras y gastaron cada una de sus medallas en este Duelo de Eliminación donde al final se quebraron; pero fue Mufasa quien le dijo al Hechicero del Aire que lo consideraba como un hermano mayor.

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¿Los Azules están preocupados por perder la primera Batalla por la Supervivencia?

Los Azules perdieron la primera Batalla por la Supervivencia de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, y de acuerdo con el avance, la que habló sobre la preocupación de los celestes fue Evelyn Guijarro, quien dijo que tanto ella como su equipo saben que estaban contra las cuerdas; tras esto, la que salió a hablar fue Katia Gallegos, y es que la basquetbolista sabe muy bien que deben darlo todo para evitar que uno de sus compañeros vaya al Duelo de Eliminación.

Mati Álvarez regaña a sus compañeros

Por otro lado, antes de llevarse a cabo el Juego por la Ventaja, quien casi los regaña a todos los hombres Rojos, y es que de acuerdo con Terminator, ya está harta de que sus compañeros siempre estén peleando con los Azules, y aunque ninguno de sus rivales les dice algo a ellas, Golden Champion dijo que, sus decisiones sí las desconcentran, y esto hace que el tiro final se les complique por estar escuchando los conflictos que protagonizan.

Paulette Gallardo también dijo que no le gustaba escuchar los pleitos de sus compañeros, pero justificó diciendo que sabía que eran hombres, pero, a pesar de que ellos se llevan, la realidad es que eso no les hace nada bueno a los Rojos, ya que las desconcentran, por otro lado, Humberto Noriega hizo un reclamo y aseguró que, la que dice que le gusta ver las peleas de los hombres es Jazmín Hernández, sin embargo esa declaración la hizo a un lado cuando Mati Álvarez les dijo que ya no se engancharan y la Flaca le siguió su regaño a Golden Champion, fue por eso que, Prime Time se molestó.

