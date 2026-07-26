¡¿Anahí mueve los hilos?! Una nueva alianza sacude a los Halcones

La estrategia sigue evolucionando en Survivor México La Reliquia en Llamas. Dentro de la tribu Halcones, comienzan las especulaciones sobre si Anahí está influyendo en las decisiones de Bobby y Erick para fortalecer su posición en el juego. En medio de este panorama, la sobreviviente da un paso más y le propone una alianza a Sahit, dejando claro que busca consolidar un grupo fuerte para avanzar en la competencia. ¿Se trata de una jugada maestra o de un movimiento que podría ponerla en la mira de sus compañeros?

