Exatlón México: Campeón y leyenda roja se olvida del reality deportivo y revela cuál será su nuevo y PELIGROSO trabajo

Aquí te diremos quién es el campeón y leyenda de Exatlón México que se olvida del reality deportivo y revela cuál será su nuevo y peligroso trabajo; hablamos de Heliud Pulido. El veracruzano subió una historia a través de su cuenta oficial que estaba buscando cursos para ser buzo de la marina, preferentemente en Cancún.

¿Heliud Pulido ya no regresará a Exatlón México?

Hasta el momento Heliud Pulido no ha revelado si regresará a Exatlón México, y su última participación en el reality deportivo fue en la octava temporada. Por otro lado, se le ha visto entrenar ya que sube fotos y videos en sus cuentas oficiales de redes sociales, pero lo que sí es seguro es que, Black Panther ahora tendrá otra profesión, que es ser buzo.

¿Quién es Heliud Pulido?

Heliud Pulido es una leyenda de Exatlón México , es un atleta de alto rendimiento especialista en canotaje; es originario de Tuxpan, Veracruz. Su nombre completo es Marcos Heliud Pulido Rodríguez mide 1.72 metros y nació el 18 de agosto de 1995.

Fue campeón panamericano en Ecuador 2017, jugó de forma amateur futbol, sin embargo, pudo alcanzar la fama cuando se coronó campeón de la tercera temporada de Exatlón México, en la misma edición en donde Mati Álvarez de igual manera se coronó como la campeona de aquella campaña. El Atún Pulido participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 donde se hizo con el sitio 16 y el noveno en el campeonato mundial sub-23 en Portugal.

La situación con Pamela Verdirame

Black Panther conoció el amor en su primera temporada cuando conoció a Pamela Verdirame, esta atleta es una exjugadora de la Liga MX Femenil que jugó en las Rayadas de Monterrey, jugó como delantera pero se retiró muy joven y de igual manera tras su participación en el reality deportivo, alcanzó la fama.

Tras conocerse en la tercera campaña que se llamó Héroes contra Titanes, los atletas siguieron con su relación lejos de las playas del programa y producto de su amor nació una pequeña niña llamada Rafaela, quien nació el 14 de septiembre de 2023. Sin embargo, desde el 2025 tanto Pulido como Verdirame borraron la mayoría de sus fotos juntos y sólo dejaron donde salen con su hija.

Antes de concluir el 2025, Pame subió un par de historias que daban pistas sobre por qué habría terminado su relación con el atleta Rojo, sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado su ruptura, sino que, han sido meras especulaciones por parte de sus seguidores quienes se dieron cuenta que, en sus redes sociales el contenido donde estaban juntos ya no estaba.