Exatlón México: Katia Gallegos y Adrián Leo le lanzan un CRUEL mensaje a Mati Álvarez

La semana 16 de la novena temporada de Exatlón México está en curso y con ellos, este ciclo ha sido muy bueno para los Azules, quienes han ganado 3 competencias de 4 en juego. Pero, luego de ganar la Villa 360, los celestes regresaron al inmueble con lujos con mucha alegría y fue aquí donde Adrián Leo y Katia Gallegos le lanzaron un cruel mensaje a Mati Álvarez.

¿Cuál fue el cruel mensaje de Adrián Leo y Katia Gallegos a Mati Álvarez?

Cuando ya estaban en la cocina de la Villa 360, los Azules dijeron que pasó algo durante la competencia y dijeron que, Golden Champion reclamó que los celestes no la dejaron recoger los proyectiles, algo que no pasó, puesto que, los Contendientes estaban lejos de su radar a la hora de que los artefactos de iban lejos de su objetivo.

A esta plática se sumó Katia Gallegos , quien preguntó en dónde estaba la tricampeona de la marca, y aseguró que, si los Rojos se burlaban de sus tiros, ella seguiría dando puntos y añadió que, lo mejor es ganarle a Mati Álvarez, quien sigue perdiendo competencias con sus compañeros.

Los Rojos recurrieron a la meditación guiada para tratar no perder tanto

Jazmín Hernández mejor conocida como La Flaca juntó a sus compañeros y les dijo que durante la noche se le había ocurrido un método para tratar de ganar, y su método fue la meditación. La leyenda Roja dijo que este proceso duraba como 7 minutos y por medio de unos ejercicios de escritura y relajación, fue como los guio y les dijo que recordaran uno de los momentos más felices que hayan vivido en Exatlón México.

Emilio Rodríguez pierde el control y se lanza en contra Alejandro

Durante una de las pruebas en el Duelo de los Enigmas, Emilio corrió en contra de José Ochoa, sin embargo, de acuerdo con Spartacus, los Azules comenzaron a burlarse de él, y cuando le ganó el punto a Joe de la Selva, se volteó y celebró diciendo que “yo les puedo ganar a todos”; acto que no le gustó a Alejandro quien se paró y le dijo que, si primero está burlándose después no es coherente que le de la mano al tapatío; el entrenador funcional se paró y le contestó al Dóberman que todo se lo dijera de frente, pero los compañeros del escarlata lo calmaron y no pasó a mayores.