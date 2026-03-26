Exatlón México: La vez que Pamela Verdirame hizo que Heliud Pulido rompiera en llanto

Pamela Verdirame y Heliud Pulido se conocieron en Exatlón México, ambos deportistas llegaron a competir como parte del selecto grupo de atletas de alto rendimiento, sin embargo, en la séptima edición, fue la exfutbolista de la Liga MX Femenil quien hizo que Black Panther se quebró en llanto, la razón, fue que, durante dicha campaña, el olímpico pudo tener una videollamada con la casi recién nacida Rafaela y con su entonces pareja.

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¿Cuánto tiempo fueron pareja Heliud Pulido y Pamela Verdirame?

Heliud Pulido y Pamela Verdirame comenzaron su historia de amor cuando se conocieron en la tercera temporada de Exatlón México en el 2019, en un inicio, los participantes Rojos comenzaron con una linda amistad, la cual duraría hasta cuarta campaña en el 2020; pero fue aquí donde decidieron dar el siguiente paso e incluso los fanáticos del reality deportivo fueron testigos de cómo surgía un romance más en el reality deportivo.

El olímpico mexicano fue quien compartió en sus redes sociales el amor que había nacido hacía Pamela Verdirame, desde el 2020 hasta mediados del 2025 duraron como pareja, de hecho, en el 2023 pudieron darle la bienvenida a su primera hija, a quien nombraron Rafaela.

¿En qué equipos de la Liga MX Femenil jugó Pamela Verdirame?

Aunque saltó a la fama por ser una de las leyendas Rojas de Exatlón México, Pamela Verdirame ingresó a la marca por ser una deportista de alto rendimiento, de hecho, fue futbolista profesional de la Liga MX Femenil y defendió los colores de las Rayadas del Monterrey.

El legado del futbol lo trae en la sangre, y es que el padre de Pamela es Sergio Verdirame, quien se centró gran parte de su vida al futbol. La leyenda Roja tuvo una de sus mejores temporadas en las Rayadas de Monterrey, en la temporada del 2017 cuando metió hasta 6 goles, pero, por decisión propia se jubiló como jugadora y decidió probar suerte en Exatlón México.

