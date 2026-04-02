Exatlón México: La triste historia de una participante Azul que vivió duros momentos en otro país

La novena temporada de Exatlón México está viviendo su semana 27 de competencia, pero, la presente campaña ha reunido a nuevos participantes, y cada uno de ellos tiene una historia de superación que contar; en este caso te hablaremos sobre lo que puso que pasar una de sus deportistas del equipo Azul, quien tuvo que aguantar varios malos momentos cuando vivió en otro país, hablamos de Katia Gallegos.

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Así fue lo que vivió Katia Gallegos en Estados Unidos

Durante el capítulo del pasado miércoles 1 de abril de 2026, Katia Gallegos pudo revelar lo que pasó cuando vivió en otra nación, y es que, de acuerdo con la basquetbolista, su estancia en el país vecino del norte no fue del todo agradable, y reveló que, en un inicio soñaba con estar en las mejores universidades de aquella nación, sin embargo, algunos entrenadores le dijeron que no.

“Yo viví algunos años en el país vecino del norte y cuando era pequeña me gustaba pensar que podía estudiar en las mejores universidades, sin embargo, siento que allá piensan que por ser mexicanas no somos fuertes o no podemos competir contra las jugadoras que son más grandes y fuertes. Siempre me decían que no porque estaba chaparrita o muy delgada; sin embargo, eso no me detuvo y aquí estoy peleando por un campeonato: ´miren dónde estoy ahora´”, señaló Katia Gallegos.

Mati Álvarez evita correr contra Katia Gallegos

Por otro lado, los Azules se dieron cuenta de algo bastante bueno, y es que desde hace unas semanas, Mati Álvarez ya no quería correr contra Katia Gallegos, quien le ha ganado en repetidas ocasiones y sobre todo, los celestes vieron que, Golden Champion le daba la vuelta, además que, en los tiros finales, casi siempre Katia era más efectiva que la Capitana Marvel.

No sólo los Azules descubrieron que Terminator le tenía miedo a su compañera, sino que también los Rojos, y es que semanas atrás fue el mismo Mario Mono Osuna quien les dijo a sus compañeros que no era bueno que Terminator evitara correr ante la basquetbolista, y todos sus compañeros coincidieron en la misma hipótesis, ya que la supremacía de Kat-Attack era muy evidente.

