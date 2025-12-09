Exatlón México: La leyenda que llega como regalo adelantado de Navidad para este equipo

La novena temporada de Exatlón México iniciará este lunes 8 de diciembre la semana 11 de competencia, sin embargo, el equipo que comienza este nuevo ciclo con una baja son los Rojos, el grupo comandado por Mati Álvarez y Mario Mono Osuna perdieron el domingo 7 del presente mes a Edna Carrillo; sin embargo, Antonio Rosique les tiene preparada una sorpresa, y les adelantó la navidad con este refuerzo de lujo, el cual es un regalo adelantado de Navidad.

¿Cuál es el regalo de Navidad que la producción les adelantó a los Rojos y Azules?

El regalo de Navidad que la producción de Exatlón México les adelantó a los atletas de la marca fue un refuerzo de lujo, pero en este caso sólo fue a un grupo, hablamos de los Rojos; los Escarlatas recibieron a Jazmín Hernández mejor conocida como La Flaca. Esta deportista regresa a las playas de República Dominicana luego de ser ya una referente del programa ya que siempre acude al llamado de Antonio Rosique.

¿Quién es Jazmín Hernández?

La Máxima Autoridad sólo convoca a los atletas que le son fiel a la marca y La Flaca es una de ellas. De hecho, fue en la octava campaña cuando la atleta roja tuvo que ingresar de emergencia luego de que Paulette Gallardo tuviera que abandonar el programa tras sufrir un golpe en el rostro luego de que Evelyn Guijarro lanzara un aro y este artefacto de lleno en su nariz y que como consecuencia Sangre Brava tuviera una fractura.

Otro de los apodos de Jazz es la “Rugby Girl”, ya que es la disciplina en la que se ha desempeñado, nació en Guadalajara Jalisco y estudió la carrera de Cultura Física en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Fue seleccionada nacional de este deporte y ganó el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Sub-21, también suma una medalla plata, la cual ganó en la Olimpiada Nacional en 2014.

Su primera participación en el reality show se dio en la tercera temporada, donde además quedó como la tercera mejor; volvió en la cuarta campaña y también formó parte del segundo All Star en el 2023.