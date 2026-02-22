Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Benyamin Saracho y Karol Rojas le hacen preguntas difíciles a Ella Bucio sobre Humberto Noriega y Doris del Moral rompe en llanto por esta razón
Los Rojos y Azules esperan con ansias la segunda Batalla por la Supervivencia, sin embargo, existe un miedo latente en el grupo celeste por parte de Doris
Hoy domingo 22 de febrero de 2026 se llevó a cabo la segunda Batalla por la Supervivencia en el final de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México. Sin embargo, antes de jugarse esta prueba, Benyamin Saracho y Karol Rojas pudieron entrevistar a Ella Bucio a quienes le preguntaron qué sentía por Humberto Noriega, descubre qué fue lo que dijo la campeona.
