Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Benyamin Saracho y Karol Rojas le hacen preguntas difíciles a Ella Bucio sobre Humberto Noriega y Doris del Moral rompe en llanto por esta razón

Hoy domingo 22 de febrero de 2026 se llevó a cabo la segunda Batalla por la Supervivencia en el final de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México. Sin embargo, antes de jugarse esta prueba, Benyamin Saracho y Karol Rojas pudieron entrevistar a Ella Bucio a quienes le preguntaron qué sentía por Humberto Noriega, descubre qué fue lo que dijo la campeona.

