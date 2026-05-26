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¿Cómo recuperar el vínculo con tu hijo después de gritarle? Esto dice la crianza efectiva

¿Crianza respetuosa o crianza efectiva? Aunque es común gritarle a los hijos al perder la paciencia, es importante recuperar el vínculo. Esto dicen los especialistas.

En la crianza de los hijos, levantarles la voz o gritarles es más común de lo que se piensa. Pero, ¿cómo se recupera el vínculo con los hijos después de esto? ¿Se les pide perdón a los hijos por un grito? La experta en crianza efectiva, Trixia Valle, compartió consejos para recomponer la situación que existe entre padres e hijos. ¡Ojo con las groserías, las etiquetas, la violencia y los regaños injustos! ¿Cuál es la diferencia entre la crianza respetuosa y la crianza efectiva?

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