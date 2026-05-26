"¡Me lo merecía!”, Mariana Seoane está más enamorada que nunca y explica su reciente contacto con Adolfo Ángel

Luego del apasionado beso que Mariana Seoane y su novio se dieron en el escenario, la cantante ya no esconde su felicidad y lo presume ante la prensa. ¿Le preocupa la diferencia de edad? ¿Por qué volvió a tener contacto con su ex, Adolfo Ángel? Esto reveló ‘La Niña Buena’ antes de enviar un mensaje a Maribel Guardia.