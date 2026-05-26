¡Con un perturbador video, Paco de la O enciende las alarmas por su salud mental!

Luego de las acusaciones de presunta violencia hechas por dos de sus exparejas, el comportamiento de Paco de la O sigue generando preocupación. Y es que el actor publicó un perturbador video en sus redes sociales donde habla sólo frente a una computadora y se muestra visiblemente afectado. Aquí las inquietantes imágenes que cuestionarían su salud mental.