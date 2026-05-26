¿Cazzu y Sebastián Rulli juntos? Se viralizan imágenes de un posible ROMANCE; esto sabemos
Luego de que se viralizaran imágenes donde Sebastián Rulli aparece teniendo un supuesto ‘romance’ con Cazzu, el actor explotó contra el mal uso de la IA.
Sebastián Rulli reaccionó luego de que se hicieron virales una imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece, supuestamente, teniendo un romance con Cazzu. Además de hacer un llamado a ‘actualizar las leyes’, alzó la voz sobre los riesgos del mal uso de la IA y mostró su incomodidad sobre quienes lucran con su imagen si su autorización.