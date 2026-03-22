Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Los Azules ganaron, pero ir a otro Duelo de Eliminación y quien se muestra preocupado por Katia Gallegos es Adrián Leo
Los Azules perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia en la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, y con ello deberán ir al Duelo de Eliminación
Los Azules perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia hoy 22 de marzo de 2026 en la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, y ahora deberán mandar a 3 de sus participantes al Duelo de Eliminación.
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