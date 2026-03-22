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Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 | Los Azules ganaron, pero ir a otro Duelo de Eliminación y quien se muestra preocupado por Katia Gallegos es Adrián Leo

Los Azules perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia en la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, y con ello deberán ir al Duelo de Eliminación

Por: Abimelek Flores

Los Azules perdieron la segunda Batalla por la Supervivencia hoy 22 de marzo de 2026 en la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México, y ahora deberán mandar a 3 de sus participantes al Duelo de Eliminación.

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