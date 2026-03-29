Exatlón México | Programa Completo | Descubre quién gana la tercera Batalla por la Supervivencia y quién gana el Duelo de Eliminación de la novena temporada
La semana 26 de la novena temporada de Exatlón México terminó hoy domingo 29 de marzo de 2026, y como el reality deportivo lo exige, un participante tiene que salir eliminado
Descubre quién ganó la tercer Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación en la semana 26 de la novena temporada de Exatlón México hoy domingo 29 de marzo de 2026.
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