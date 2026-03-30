Exatlón México: Rojos atacan y Azules defienden, descubre quién gana la Villa 360 hoy en vivo por Azteca Uno

La semana 27 de la novena temporada de Exatlón México inicia hoy lunes 30 de marzo de 2026. Los Rojos comenzarán sin César Villaluz, quien salió eliminado el pasado domingo 29 de marzo a manos de Adrián Leo. Pero, como todo debe continuar, en este nuevo ciclo se juega la Villa 360 y para saber quién gana este premio, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno, la cual transmite en vivo esta pugna, o bien puedes dar clic aquí y disfrutar de todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos, videos, entrevistas y programas completos.

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Los Rojos lamentan la salida de César Villaluz

De acuerdo con el avance que se vio al terminar el Duelo de Eliminación del pasado domingo 29 de marzo, para el primer día de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México, los Rojos sí lamentarán mucho la salida de César Villaluz, quien en las últimas dos semanas había ganado gran parte de sus carreras y ahora sin su presencia, los escarlatas deberán acomodar de nuevo las estrategias.

La eliminación del exjugador de Cruz Azul llega de manera sorpresiva, y es que, de acuerdo con el mismo Koke Guerrero, llegó un punto en la semana 25 en donde el tricampeón de la marca reveló que, escoger a César Villaluz ya no era una buena idea puesto que, prácticamente lo traía de hijo.

Los Azules más contentos que nunca

Los Azules por fin pudieron respirar luego de haber perdido a 3 elementos bastantes fuertes, la primera de su mala racha fue: Natali Brito, quien había regresado para ocupar el lugar que dejó disponible Dana Castro por lesión, después se fue Ernesto Cázares y antes de Villaluz, Doris del Moral no pudo ante el buen rendimiento de Katia Gallegos.

Ahora, con la eliminación del exfutbolista, los celestes quieren seguir con su buena racha y harán de todo para ocupar de una vez por todas su Salvoconducto, el cual quita del Duelo de Eliminación a un elemento que elijan, de acuerdo con la estrategia de los celestes, la idea es que vayan 3 rivales a la pugna máxima.

Pero, en caso de que vaya uno de sus elementos, lo quieren ocupar si en dicha prueba está Paulette Gallardo, Mati Álvarez y alguien de su grupo, al igual que los hombres, esta recompensa es ideal para ocuparse si es que Mario Mono Osuna pelea por su permanencia con Humberto Noriega y alguien de sus compañeros hombres.