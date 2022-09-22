Exatlón: Antonio Rosique reveló a su atleta preferido del reality.

Estamos a pocos días del comienzo de una nueva temporada de Exatlón México, donde todo parece apuntar a que va a ser la más demandante para los atletas que han aceptado el reto de formar parte del mejor reality de la televisión mexicana.

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A lo largo de las seis temporadas que nos ha regalado Exatlón México, hemos tenido la oportunidad de ver a Antonio Rosique conducir el reality, lo que le ha permitido convivir y conocer a fondo a las docenas de atletas que han pasado por los circuitos más exigentes.

Convivir con los atletas todos los días se ha convertido en un gran reto para Antonio Rosique, quien por más que pueda simpatizar más con unos que con otros, tiene que ser completamente imparcial.

Antonio Rosique revela por primera ocasión su atleta preferido de Exatlón México.

Sin embargo, por primera ocasión y con toda la responsabilidad que eso significa, Antonio Rosique rompió el silencio y reveló quién de todos los atletas que han pasado por las playas de Exatlón México es su preferido o el que mejor rendimiento tiene desde su perspectiva.

Recordemos que el narrador y comentarista deportivo, ha tenido la oportunidad de estar al frente de Exatlón México por más de seis años, por lo que ahora sorprende con sus revelaciones, pues mencionó a su deportista preferido.

Antonio Rosique reveló que uno de sus grandes amigos es Aristeo Cázares, quien también es su atleta preferido a lo largo de su aventura en el reality.

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Uno de mis grandes amigos es Aristeo Cázares, Aguileon es muy talentoso, es mi amigo, nos echamos la mano, lo vi cocinando y también es un chico con mucha humildad

Aristeo Cázares fue el campeón de la segunda temporada de Exatlón México y que en varias oportunidades lo hemos visto regresar a las playas más demandantes de la televisión mexicana.

