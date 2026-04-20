Exatlón México: Rojos o Azules, descubre quién gana el Juego por la Ventaja en el inicio de la semana 30 de la novena temporada

La semana 30 de la novena temporada de Exatlón México inicia este lunes 20 de abril de 2026, y con ello la gran final cada vez está más cerca. Sin embargo, quienes comienzan este periodo muy heridos, son los participantes del equipo Rojo, quienes perdieron a Karol Rojas y además, Mati Álvarez podría recibir una noticia nada agradable; recuerda que, este día se pone en disputa elJuego por la Ventaja y para saber quién gana dicha recompensa, no olvides sintonizar la señal en vivo por Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien, dar clic aquí.

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Los Rojos llegan muy heridos a la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México

Karol Rojas se convirtió en la eliminada de la semana 29 de la novena temporada de Exatlón México, esta salida perjudica directamente a Benyamin Saracho, quien fue su mejor amigo durante 30 semanas, y que ahora deberá vivir los últimos días de la competencia sin su confidente, con quien incluso tenían un podcast dentro del equipo escarlata.

El polémico gesto de Adrián Leo con Benyamin Saracho que hizo enojar a los Rojos

Durante el quinto Juego por la Supervivencia se dio una situación bastante polémica, y es que Adrián Leo se midió contra Benyamin Saracho, y aunque el Speed Galgo había ya anotado varios puntos para su equipo, el escarlata no pudo contra Mufasa, quien se paró frente a él y le tiró una de las pelotas, esto provocó el enojo de los Rojos.

Quién saltó a defender a Benyamin fue Humberto Noriega y posteriormente le siguió Mario Mono Osuna, quien lanzó una fuerte advertencia hacia el pelotero, quien les dijo que no se metieran, ya que Saracho se lleva cuando se ríe, sin embargo, el rostro del joven atleta Rojos era de incertidumbre a la par que aseguraba que, él nunca le había manoteado, sin embargo, el beisbolista le dijo que se aguantara y punto final.

Por otro lado, de acuerdo con el avance que se pudo ver, Paulette Gallardo sufrirá una caída y al parecer esta podría ser de gravedad ya que, en el adelanto, Sangre Brava requerirá de la atención médica, no te pierdas el capítulo de hoy por Azteca Uno en televisión en punto de las 20:30 horas.