Exatlón México: Los Azules siguen su camino sin Koke Guerrero y ahora deberán jugar el Duelo de los Enigmas

Los Azules pudieron iniciar la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México con muy buenos triunfos, de hecho, los celestes ganaron el Juego por la Ventaja y la Villa 360, la cual sólo se jugará una vez en este nuevo ciclo, sin embargo, como el reality show debe continuar, para hoy martes 7 de abril de 2026 se pone en juego el Duelo de los Enigmas; para saber quién se lleva las cajas de esta pugna, no olvides sintonizar la señal en vivo de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas o bien puede dar clic aquí.

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Adrián Leo confiesa por qué Koke Guerrero es más que un amigo

Antes de llevarse a cabo el Juego por la Ventaja, Adrián Leo habló ante las cámaras y dio a conocer que para él, Koke Guerrero era como un hermano mayor y recordó que, cuando era pequeño, tuvo un hermano, el cual falleció por la enfermedad de leucemia, sin embargo, desde aquel entonces siempre tuvo que hacer las cosas solo, y pasó gran parte de su niñez y adolescencia sin nadie, ya que no tenía amigos.

Por otro lado, quienes se mostraron muy desconcertados tras la salida de Koke Guerrero fue Mario Mono Osuna, Mati Álvarez y Humberto Noriega, de hecho, Prime Time se sinceró y dijo que sí extrañaba al tricampeón de la marca ya que era uno de sus rivales que sacaba lo mejor de él.

Terminator por su parte, dio a conocer que sí le sorprendía mucho la salida del Hechicero del Aire, ya que siempre se esperaba que su rival Azul llegara a las semanas finales y competir por el campeonato, sin embargo, con su eliminación y con mucho camino por recorrer a la final, el hecho de que no esté es algo que desconcierta a todos los rivales Rojos también.

Por otro lado, Evelyn Guijarro le dijo a Alexis Vargas que el recuerdo de Koke Guerrero sigue en el equipo Azul y que verlo a él le recuerda al Hechicero del Aire cuando era joven en aquella quinta temporada de Exatlón México, y que de igual forma tiene las mismas cualidades con las que contaba el tricampeón de la marca.