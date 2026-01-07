Exatlón México: Rojos y Azules compiten por la Recompensa Colosal ¿quién la ganará hoy miércoles 7 de enero?

La Semana 15 de la novena temporada de Exatlón México vivirá su tercer capítulo de este ciclo, y en esta ocasión, Rojos y Azules competirán por la Recompensa Colosal, y aquí te diremos qué equipo ganará este premio hoy miércoles 7 de enero de 2026. Los Escarlatas cuentan con dos refuerzos de lujo, Adrián Medrano y Emilio Rodríguez.

¿Quién gana hoy miércoles 7 de enero la Recompensa Colosal en Exatlón México?

Este miércoles 7 de enero Rojos y Azules competirán por la Recompensa Colosal en el tercer capítulo de la Semana 15 de la novena temporada de Exatlón México ; sin embargo, los Famosos llegan a esta pugna con una ventaja, y es que el pasado lunes 5 de enero, Adrián Medrano se unió al grupo Escarlata, y apenas el martes 6 del mismo mes, llegó Emilio Rodríguez, quien ya ha estado en dos ocasiones en el reality show.

Para saber quién gana la Recompensa Colosal hoy 7 de enero, es necesario que sintonices la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México. Este premio suele ser una salida a un sitio lejos de las playas en donde se graba el programa; además se dice que será un incentivo para que los atletas se olviden por un momento de tantas pruebas físicas.

Emilio Rodríguez ya sintió el poder de los Azules en su primer día

Emilio Rodríguez ya sabe lo que es perder ante los Azules, y es que en su primera carrera en el Duelo de los Enigmas, perdió ante Joe de la Selva. Este novato ha dado muchas sorpresas, y no todo fue miel sobre hojuelas para Spartacus, quien durante su recorrido en el circuito, no colocó bien un artefacto y tuvo que regresar, fue aquí donde el novato tom´p ventaja a la hora de tiras las estafetas, sin embargo, el refuerzo Escarlata casi le gana, pero no fue así.

Dana Castro y su lesión la tiene muy nerviosa

Durante la competencia en la Zona de Peligro, Dana Castro revivió su pasado y es que la atleta Azul se lastimó una de sus rodillas; sin embargo, pudo terminar la prueba y aunque ya está instalada en el Duelo de Eliminación del siguiente domingo, la competidora Celestes le comentó a Adrián Leo ya en la Villa 360 que, tenía miedo de volver a salir por una herida, así como le sucedió en la sexta edición de Exatlón México.

